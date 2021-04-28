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Şişli'de sahur vakti davulculara bıçaklı saldırı kamerada

Şişli’de sahur vakti davul çalan bir grup, kimliği belirsiz yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Davulcuların kaçtığı olayda yaşananlar kameralara yansıdı.

Asayiş 28.04.2021, 10:28
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Şişli'de geçtiğimiz günlerde meydana olayda, bir grup davulcu sahur vakti cadde üzerinde davul çalmaya başladı. Aralarında çocuğun da olduğu gruba bir süre sonra arkalarından eli bıçaklı bir şahıs yaklaştı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen saldırgan şahıs bıçakla önce davulu bıçakladı, ardından da davulcuları kovaladı.

Canlarını zor kurtardılar

Korkudan neye uğradığını şaşıran davulcular, davulu yere attıktan sonra koşarak kaçtı. Canlarını zor kurtaran davulcuların yaşadığı saldırı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından davulcular emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, eli bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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