Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında

26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak yardım istemesinin ardından şahıs, polis ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alındı.

Öte yandan, görüntünün sosyal medyada yayınlanması sonrası vatandaşlar şahsa büyük tepki gösterdi.