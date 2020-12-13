Son Dakika
Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında
Şişli’de ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat döven şahıs, polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.
Asayiş 13.12.2020, 18:14
3
26 yaşındaki Tuğba Erçakar, Şişli'de kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından dakikalarca tekme tokat darp edilmişti. Olayın ardından genç kadını tekme tokat döven saldırgan gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Genç kadının darp edildiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak yardım istemesinin ardından şahıs, polis ekipleri tarafından ikinci kez gözaltına alındı.
Öte yandan, görüntünün sosyal medyada yayınlanması sonrası vatandaşlar şahsa büyük tepki gösterdi.
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|4. Altay
|13
|23
|5. Giresunspor
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|12
|22
|7. Samsunspor
|13
|21
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Southampton
|12
|23
|4. Chelsea
|12
|22
|5. Leicester City
|11
|21
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Newcastle
|11
|17
|12. Wolverhampton
|12
|17
|13. Crystal Palace
|11
|16
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|12
|21
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Eibar
|13
|15
|8. Granada
|11
|15
|9. Real Betis
|12
|15
|10. Barcelona
|10
|14
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|10
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü