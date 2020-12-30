Şişli'de bıçaklı bir saldırgan tıp merkezinde bir hemşireyi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HEMŞİRE YARALI KURTARILDI

Polis ekipleri saldırganı olay yerinde yakalayıp gözaltına alırken, hemşire kurtarıldı.

Bıçaklı saldırgan emniyette sorgulanıyor. Yaralanan hemşire ise ambulansa hastaneye kaldırıldı.