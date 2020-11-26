Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Bu kapsamda önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde KCK/TM isimli oluşum adına faaliyet yürüten 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 102 mermi, çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel bez parçaları ve dijital materyal ele geçirildi.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMICISI CİHAN YAVUZ DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan operasyonda Şişli İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da gözaltına alındığı belirtildi.