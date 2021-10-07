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Şişkin çanta hırsızı ele verdi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren oyuncak fabrikasından 24 kutu oyun hamuru çalan işçiyi, şişkin çantası ele verdi.

Asayiş 07.10.2021, 09:46
Şişkin çanta hırsızı ele verdi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren oyuncak fabrikasından 24 kutu oyun hamuru çalan işçiyi, şişkin çantası ele verdi.

Olay, akşamüstü saatlerinde bölgemizde faaliyet gösteren bir oyuncak fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçilerinden T.A. (27), üretim alanından oyuncak çaldı ve vardiya bitiminde fabrikadan ayrılacağı sırada güvenlik görevlilerinin kontrolü sonucu yakalandı.

08.00 - 16.00 vardiyasından çıkarken sırt çantasının aşırı kabarık olduğu fark edilen şüpheli şahsın sırt çantasında yapılan aramalarda, 24 kutu oyun hamuru, 1 kutu kinetik kum eğlence seti, 1 poşet toka seti ve 1 adet plastik oyuncak tamir kutusunu çaldığı belirlendi.

Jandarma Karakolu’nda ‘Hırsızlık’ gerekçesiyle ifadesi alınan şüpheli T.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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