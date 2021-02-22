Şişecam dolandırıcıların tuzağına düştü!

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nın yüzde 100 pay sahibi olduğu Şişecam Soda Lukavac şirketi, Türkiye'den 1.5 ton kömür aldı. Yapılan anlaşma gereği yaklaşık 1.5 milyon lirayı kendilerine gönderilen banka İBAN bilgilerine yatıran şirket yetkileri, çok geçmeden dolandırıldıklarını anladı. Mail adresinin, Şişecam'ın kömür satın aldığı firmanın bilgileriyle sahte şekilde oluşturulduğu ortaya çıktı.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Paranın yatırıldığı Taresshoes Pvt Deri Limited'in sahibi gözüken Hüseyin Y. (37) okuma yazma bilmediğini, Suriyeli bir kişi tarafından kendi adına kurulan şirketle hiç ilgilenmediğini savundu. Hüseyin Y. hakkında hazırlanan iddianamede, dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

SAHTE MAİL HESABI

Süreç, Şişecam Soda Lukavac'ın Kayaman Madencilik'ten 1.5 ton kömür alımıyla başladı. Karşılığında Kayaman isimli şirkete yaklaşık 1.5 milyon bedelli iki adet fatura tanzim etti. İddiaya göre iki şirket arasındaki bu alışverişi bilen bir şüpheli, Şişecam Soda Lukavac'a ulaştı. Kayaman şirketinin e-mail hesabına benzer şekilde bir mail oluşturarak temasa geçen kişiler, söz konusu paranın yatırılması için başka bir İBAN bilgisi paylaştı. Şirket, parayı kendilerine gönderilen İBAN hesabına yatırdı.