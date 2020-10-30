Sisam Adası’nda bir kilise ve çok sayıda evde hasar oluştu
EGE DENİZ’İNDE MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİ İLE YUNANİSTAN’IN SİSAM ADASI’NDA BULUNAN 1 KİLİSE VE ÇOK SAYIDA EV HASAR ALDI. ADANIN KIYI KESİMLERİNDE TAŞKINLAR MEYDANA GELDİ.
Ege Deniz’inde meydana gelen deprem nedeni ile Yunanistan’ın Sisam Adası’nda bulunan 1 kilise ve çok sayıda ev hasar aldı. Adanın kıyı kesimlerinde taşkınlar meydana geldi.
Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan’ın Sisam Adası’nda da yıkımlara neden oldu. Ada’nın Karlovasi bölgesinde bulunan tarihi Panagia Theotokou Kilisesi ve yaklaşık 50 binada deprem nedeni ile hasar meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, en az 10 kişi yaralandı. Deprem nedeni ile adanın kıyı kesimlerinde suların yükselmesi ile taşkınlar meydana geldi.
Sisam Hastanesinden bir yetkili yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika önce Sisam’da yıllar önce yaşanan büyük depremin bir benzerini yaşadık. İnsanlar paniğe kapılarak, cadde ve meydanlara koştu” ifadelerini kullandı. Yetkili, depremin birkaç dakika boyunca sürdüğünü ve çok güçlü olduğunu dile getirdi.
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