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Sis beraberinde kaza getirdi: 1 ağır yaralı
Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan sis sebebi ile meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Asayiş 16.11.2021, 11:28
Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan sis sebebi ile meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Eskişehir-Alpu karayolu Ağapınar mevkiinde meydana geldi. Mustafa Ö., idaresindeki 41 AHD 620 plakalı kamyonet, yoğun sis nedeniyle Gökhan K’nin kullandığı 26 YD 453 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Mustafa Ö., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.