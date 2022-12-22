Sırplar, Kosova’nın kuzeyinde protesto düzenledi

Kosova’daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi Partisi, ülkenin kuzeyindeki Sırp yoğunluklu belediyelerden biri olan Zveçan’a bağlı Rudare köyündeki barikat yakınlarında protesto gösterisi düzenledi.

Sırbistan’ın Zveçan’a bağlı Rudare köyündeki barikat yakınlarında protesto gösterisi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in de sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla desteğini ilettiği protesto gösterisinde, Kosova polisi tarafından gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılması talep edildi.

Gösteride protestocular, “Cumhurbaşkanı Vucic, sana güveniyoruz”, “Buradan geriye dönüş yok”, “Dejan, Miljan ve Sladjan için adalet”, “Burası Almanya değil, burası Sırbistan” ve “Kurti, burası senin değil, burası bizim dedelerimizin toprağı” yazılı pankartlar taşıdı.

KFOR ve EULEX’e ait güvenlik birimlerinin yoğun tedbirler aldığı gösteride konuşan Sırp Listesi Başkanı Goran Rakic, “Bugün burada toplanma sebebimiz, Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin günlük bazda uyguladığı terördür” dedi. Kosova polisinin kuzeyden çekilmesini talep eden Rakic, “Vatandaşlarımıza her gün işkence eden özel polis kuvvetlerinin tamamının kuzeyden çekilmesini istiyoruz. Taleplerimiz yerine gelmeden barikatlardan çekilmeyeceğiz” diye konuştu.

Protesto gösterisine, Merkezi Seçim Komisyonu ofisine saldırı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan eski Kosovalı Sırp polis memuru Dejan Pantic’in oğlu da katıldı. Ülkenin kuzeyinde ana yolları kapatarak hayatı felç eden barikatlar, 10 Aralık’ta Pantic’in gözaltına alınmasına tepki olarak kurulmuştu.