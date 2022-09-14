Sırp turist tatile geldiği Antalya’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Antalya’da Konyaaltı sahilinde denize girdikten sonra kalp krizi geçiren Sırp vatandaşı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Antalya’da Konyaaltı sahilinde denize girdikten sonra kalp krizi geçiren Sırp vatandaşı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süre önce eşiyle birlikte tatil için şehre gelen Sırp vatandaşı Zivomir Erdoglıja (75), sahilde denize girdi. Şahıs daha sonra kıyıya çıkınca kalp krizi geçirmeye başladı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan Erdoglıja, özel hastanede yapılan bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Erdoglıja’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Turistin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.
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