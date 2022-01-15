Sırp tenisçi Djokovic Avustralya’da gözaltına alındı

Dünyada tek erkekler tenisinin bir numarası olan Sırp raket Novak Djokovic, vizesinin bir kez daha iptal edildiği Avustralya’da yeniden mahkemeye başvurduktan sonra gözaltına alındı.

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke’nin yetkilerini kullanarak vizesini iptal etmesi üzerine yeniden Melbourne’deki Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesine başvuran ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Göçmen Bakanlığı yetkililerine ifade verdikten sonra gözaltına alındı. Göçmenlerin tutulduğu gözaltı oteline gönderilen tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic, davası sonuçlanana kadar gözaltında tutulacak. Djokovic’in Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda oynayıp oynayamayacağı ise yarın (pazar) yapılacak duruşma sonrası kesinlik kazanacak.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda yer almak için ülkeye gelen Djokovic, turnuva için Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle 5 Ocak’ta havalimanında 8 saat bekletildikten sonra ülkeye alınmamış ve göçmenlerin tutulduğu otele gönderilmişti. Korona virüs protokolleri gereği vizesi iptal edilen Sırp tenisçinin Avustralya Federal Mahkemesi’ne yaptığı itiraz kabul edilip vizesi geri verilmişti. Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, turnuva için antrenmanlarına başlamıştı. Ancak mahkeme kararına rağmen "vize iptali" inisiyatifini elinde bulunduran Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, yetkisini kullanarak dün Djokovic’in vizesini iptal etmişti. Kararın, kamu yararı gözetilerek verildiğini ve hükümetin Avustralya sınırlarını korumaya kararlı olduğunun altını çizen Hawke, “Bugün, Göç Yasası’nın 133C(3) maddesi uyarınca, Novak Djokovic’in aldığı vizeyi sağlık, düzen, kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmek için yetkimi kullandım” demişti. Vizesi 2 kez iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic’in avukatlarının yaptığı itiraz sonrası dün Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi acil toplanmış, yargıç, davanın ertelenmesine ve Djokovic’in vize iptali ve sınır dışı edilmesi kararına “tedbir” getirilmesine karar vermişti. Karar kapsamında Djokovic’in bugün Melbourne’deki göçmenlik yetkilileriyle bir görüşmeye katılması, sorgulandıktan ve hukuk ekibiyle görüştükten sonra gözaltına alınması bekleniyordu.

Avustralya Açık’ı geçen sene kazanarak toplam 9 kez Avustralya’da şampiyonluk sevinci yaşayan Djokovic, bu yıl da turnuvanın favorileri arasında gösteriliyordu.