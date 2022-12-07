Sırp taraftar cinayetinde 3’üncü karar: Sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasında oynanan maç öncesi çıkan olaylarda Sırp taraftar Marko İvkoviç’in hayatını kaybetmesine ilişkin davalarda çıkan kararlar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden görülen davada 3. kez karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Kadri Aktaş’ı 15 yıl hapsine karar verdi.

Galatasaray Liv Hospital ile Kızılyıldız arasında 21 Kasım 2014’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan THY Avrupa Ligi maçı öncesi çıkan olayda hayatını kaybeden Sırp taraftar Marko İvkoviç’in davasında 2015 yılında karar çıkmıştı. Mahkeme, tutuklu sanık Kadri Aktaş’ı ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bu karardan sonra Yargıtay sanığa verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirterek 2021 yılında kararı bozmuştu. Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda sanık Kadri Aktaş’a 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi 13 yıl 4 ay hapis cezasının hesaplanmasında azami oranda ceza belirlenmesi gerektiğini ancak mahkemenin 16 yıl hapis cezası vererek eksik ceza tayini yaptığını belirterek kararı bozdu. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadri Aktaş ve taraf avukatları katıldı.

‘Sırplar yasaklı olarak stada gelmişlerdir’

Duruşmada söz verilen Kadri Aktaş’ın avukatı Serdar Öktem, “Yargıtay’ın bozma ilamındaki cezayı arttır düşüncesine biz katılmıyoruz. Mahkeme direnmelidir. Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkil kendini korumak için böyle olmuştur. Sırplar yasaklı olarak stada gelmişlerdir. Ellerinde coplar vardır. Bunlar bilirkişi tarafından görülmüştür. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kadri Aktaş, “Ben üç dört kişinin saldırısına uğradım. Yerdeyken bacağına doğru vurmak istedim. Çakım vardı. Dişlerimin kırıldığını dahi söyleyemedim. Ailemin cenazelerine bile gidemedim. Çocuğum ilkokul 4. sınıfa gidiyordu su an üniversiteye gidiyor. Ben aileme bakmak istiyorum” diye konuştu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Kadri Aktaş’ın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Kadri Aktaş, Volkan Sarı, Serhan Yücel Aydoğmuş, Çağatay Hız, Atakan Bodan, Gökhan Yıldız ve Yusuf Velioğlu hakkında ’haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.