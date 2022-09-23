Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ilgili 1 tutuklama daha

Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan’ın önde gelen organize suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı.

Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamında İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. 19 Eylül’de İstanbul merkezli 5 ilde yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi daha yakalanmıştı. Sorgusu tamamlanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.