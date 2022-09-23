Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesiyle ile ilgili soruşturma derinleştirildi: 1 gözaltı daha

Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Sırbistan’ın önde gelen organize suç örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha yakalandı. 4 gün önce yakalanan 12 şüphelinin 10’nun tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Polisinin yurt içindeki mafya tipi suç örgütleriyle mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, çete savaşlarını Balkanlardan Türkiye’ye taşıyan Sırp ve Karadağ merkezli 2 hasım yeraltı örgütünün kanlı hesaplaşmasında 1 şüphelinin daha yakalandığı belirtildi. Ülkesinde kırmızı bültenle aranırken

Sırbistan’ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden ‘Skaljari’ çetesinin lideri Jovica Vukotiç, 8 Eylül akşamında İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Eşi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukotiç’in, ezeli düşmanı olarak görülen Karadağ merkezli “Kavac” adlı bir başka yeraltı örgütü tarafından hedef alındığı kaydedildi. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde zanlılardan elde edilen dijital materyallerde, olayda bağı olduğu ileri sürülen bir şüphelinin bu sabah yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan 19 Eylül’de İstanbul merkezli 5 ilde yapılan seri operasyonlarda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geri kalan 2 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.

Bu sabah yakalanan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(SK-RU