Sırp organize suç örgütü liderini öldürenler yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sırp Organize Suç Örgütü liderini öldürenlerin İstanbul Emniyetinin operasyonuyla yakalandığını ve olayla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

EGM’den yapılan açıklamada, “Türkiye’de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan’a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan’da ‘Skaljari’ isimli Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Jovan Vukotiç, İstanbul Şişli’de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu.

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Bu çalışma sonrası saldırıyı, Kavac isimli suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zivkovic isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi. 16 Eylül 2022 günü yapılan operasyonla Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovıc isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi” denildi.