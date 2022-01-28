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Irak’ta Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın sivil bölümüne 6 füzeyle saldırı gerçekleştirildiği, füzelerden birinin yolcu uçağına isabet ettiği öğrenildi.
Şırnak’ta yolda kalan besiciye trafik polis ekipleri yardım etti
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyüne hayvan yemleye giden besici yolda kaldı. Trafik polis ekipleri yolda kalan vatandaşların araçlarına kar zinciri takarak yardım etti.
Asayiş 28.01.2022, 10:06
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyüne hayvan yemleye giden besici yolda kaldı. Trafik polis ekipleri yolda kalan vatandaşların araçlarına kar zinciri takarak yardım etti.
Uludure ilçesinde bir aile, hayvanlarını yemlemek için yola çıktı. Eksi 10 derece havada yaklaşık 1 saat yolda mahsur kalan besiciyi gören trafik polis ekipleri, besicinin aracına zincir takmasına yardım edip yoluna devam etmesini sağladı. Çocuklarıyla yolda kalan aile, polis ekiplerine teşekkürlerini ilettiği belirtildi.