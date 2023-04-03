Şırnak’ta ticari taksi şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi yakınlarındaki besta bölgesinde ticari taksi şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gün içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şenoba beldesi ile Balveren beldesi arasındaki besta bölgesinde ismi ve plakası belirlenemeyen ticari taksinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralı olarak çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Şenoba Belediye ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından aracı yola çıkarttı.