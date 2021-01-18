Son Dakika
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 44 gözaltı
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 18.01.2021, 11:31
2
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 44 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 65,8 gram esrar, 2 kilo 13,78 gram metamfetamin, 4,92 gram eroin, 7 bin 103 paket kaçak sigara, 250 adet puro, 108 adet tıbbı ilaç, 65 paket elektronik sigara tütünü, 65 adet tesisat malzemesi, 64 şişe kaçak içki, 48 adet kaçak cep telefonu, 3 adet araç lastiği ele geçildi ve 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 44 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
-0°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü