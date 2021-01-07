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Şırnak’ta terörün finans kaynağı kaçakçılığa darbe: 4 gözaltı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 427 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 07.01.2021, 18:57
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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 427 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Şırnak’ın Silopi ilçesi üzerinden batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatı yapılacağı yönünde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon başlatıldı. Operasyonda tespit edilen adreslerde yapılan aramalar yapıldı. Yapılan aramada toplam 427 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki ifadeleri devam ediyor.
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