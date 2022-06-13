Şırnak’ta terör örgüte ait çok sayıda roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, “Eren Abluka-17 Şırnak-Şehit Jandarma Tepmen İsmail Can Akdeniz-2” operasyonu kapsamında, Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü halde; 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 adet sevk fişeği ve 1 adet jelikan bidonunun ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, “ara-bul-yok et” stratejisiyle yürütülen Eren Abluka operasyonları 17 bölgede başarıyla sürüyor. Operasyonlarda terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurulurken, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanları tek tek imha ediliyor.

Çok sayıda ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan “Eren Abluka-17 Şırnak-Şehit Jandarma Tepmen İsmail Can Akdeniz-2” operasyonu kapsamında, Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü halde; 49 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 52 adet sevk fişeği ve 1 adet jelikan bidon ele geçirildi.