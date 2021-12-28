Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20-26 Aralık 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlarca şüphelilerin 6’sı adli kontrol şartıyla, 8’i de serbest bırakıldı.