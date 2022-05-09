Şırnak’ta terör operasyonu: 8 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 02-08 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlar tarafından şüphelilerden 2’si serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birimlere teslim edilirken, 4 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.