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Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 20.06.2022, 11:17
Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 - 19 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildiği belirtildi.

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