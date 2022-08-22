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Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 22.08.2022, 15:51
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 - 21 Ağustos 2022 tarihleri Şırnak kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı.

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