banner549

banner547

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 01.08.2022, 16:16
Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yorumlar (0)
30°
açık