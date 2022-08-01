Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.