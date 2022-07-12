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Şırnak’ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 12.07.2022, 10:27
Şırnak’ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle mücadele çerçevesinde 04 - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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