Şırnak’ta terör operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle mücadele çerçevesinde 04 - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 1 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.