Şırnak’ta terör operasyonu: 38 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 38 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon yapıldı. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında 22-28 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise doğrudan serbest bırakıldı. 12 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.