Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı.