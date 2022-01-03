Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Aralık 2021 - 02 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.