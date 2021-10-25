Şırnak’ta terör operasyonu: 2 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.