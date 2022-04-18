Şırnak’ta terör operasyonu: 19 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9’u adli kontrol şartıyla, 18 şüpheli serbest bırakıldı.