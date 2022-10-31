Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 - 30 Ekim tarihleri arasında Şırnak merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.