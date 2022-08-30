Şırnak’ta terör operasyonu: 1 tutuklama

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22 - 28 Ağustos tarihlerinde Şırnak kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınarak çıkardığı mahkemede tutuklandı.