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Şırnak’ta terör operasyonları: 10 gözaltı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 17.10.2022, 16:44
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10-16 Ekim tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ilgili birime telsim edildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.