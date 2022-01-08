Şırnak’ta ’rüşvet’ operasyonunda 16 tutuklama

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun’da 3 Ocak´ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 16’sı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Habur Sınır Kapısı’nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 3 Ocak´ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Habur Sınır Kapısı ile Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye´de bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı. Kaçakçıların, rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi malzemeleri Habur Sınır Kapısı’ndan geçirip şehirlere sevk ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Silopi Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 16’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.