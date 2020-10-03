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Şırnak’ta patlayıcıyla yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı
ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN VE EL YAPIMI PATLAYICIYLA YAKALANAN PKK'LI TERÖRİST TUTUKLANDI.
Asayiş 03.10.2020, 20:25
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve el yapımı patlayıcıyla yakalanan PKK’lı terörist tutuklandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda ilçe yapılanmasında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK’lı bir teröristin takibe alındığı belirtildi. Güvenlik birimlerince yakalanan terörist M.A’nın sırt çantasında yapılan aramada el yapımı patlayıcı bulunduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.’nın çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
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