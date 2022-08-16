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Şırnak’ta Neolitik Döneme ait heykel ele geçirildi

Şırnak’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Neolitik Döneme ait insan heykeli ele geçirildi.

Asayiş 16.08.2022, 19:01
Şırnak’ta Neolitik Döneme ait heykel ele geçirildi

Şırnak’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Neolitik Döneme ait insan heykeli ele geçirildi.

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silopi ilçesinde yapılan operasyonda Neolitik Döneme ait bir adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen insan heykeli ele geçirildi.

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