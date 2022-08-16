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Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.
Şırnak’ta Neolitik Döneme ait heykel ele geçirildi
Şırnak’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Neolitik Döneme ait insan heykeli ele geçirildi.
Asayiş 16.08.2022, 19:01
Şırnak’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Neolitik Döneme ait insan heykeli ele geçirildi.
Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silopi ilçesinde yapılan operasyonda Neolitik Döneme ait bir adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen insan heykeli ele geçirildi.