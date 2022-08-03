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Şırnak’ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı

Şırnak’ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 03.08.2022, 14:56
Şırnak’ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı

Şırnak’ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrol sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.

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