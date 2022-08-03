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Şırnak Valisi Bilgin: "Patlamada ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta, herhangi bir can kaybımız yok"
Şırnak’ta mühimmat deposunda patlama: 2 yaralı
Şırnak’ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.
Asayiş 03.08.2022, 14:56
Şırnak’ta Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrol sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki asker hafif yararlanırken, çıkan yangın kontrol altına alındı.