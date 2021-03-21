Şırnak’ta kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ballı köyü mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü tır şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uludere ilçesine bağlı Ballı köyü mevkiinde meydana geldi. 21 HD 725 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Uludere Devlet Hastanesi’ne ardından da Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.