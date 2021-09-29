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Şırnak’ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü kamyon yoldan çıktı. Kamyon, Şenoba Belde Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Asayiş 29.09.2021, 11:34
Şırnak’ta kömür yüklü kamyon yoldan çıktı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kömür yüklü kamyon yoldan çıktı. Kamyon, Şenoba Belde Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gülyazı köyünden kömür alıp Mersin’e doğru yola çıkan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şenoba çıkısında yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şenoba Belde Belediyesi ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yoldan çıkan kamyon girdiği yerden kepçe ve personellerin çabasıyla yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. Kamyon şoförü Şenoba Belediyesine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, "Beldemizde dün gece yoldan çıkan kamyona belediye kiplerimizi gönderdik. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla girdiği yerden çıkarıldı. Hizmetlerimizi hem belde halkına hem de belde dışındaki halka yapıyoruz" dedi.

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