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Şırnak’ta kamyon gölete uçtu, şoför kayıp
Şırnak’ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında bir kamyon şoförüyle birlikte gölete uçtu. Suda kaybolan şoförün bulunması için çalışma başlatıldı.
Asayiş 06.09.2022, 13:51
Şırnak’ta Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında bir kamyon şoförüyle birlikte gölete uçtu. Suda kaybolan şoförün bulunması için çalışma başlatıldı.
Şırnak merkeze bağlı Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında sabah saat 07.00 civarlarında kömür çıkarma işlemi sırasında bir kamyon şoförü ile birlikte gölete uçtu, şoförün bulunması için ekipler çalışma başlattı. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri, AFAD, Cizre Belediyesi dalgıçları, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Cizre itfaiyesi su altı arama ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Batman ve Diyarbakır’dan da su altı arama ekiplerinin arama çalışmalarına katılmak için yola çıktığı belirtildi.
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