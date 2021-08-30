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Şırnak’ta kahreden kaza: Düğüne giden araç kaza yaptı, anne ve çocuğu öldü, sürücü ağır yaralandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde akrabalarının düğününe giden araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada anne ve çocuğu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Asayiş 30.08.2021, 10:59
Şırnak’ta kahreden kaza: Düğüne giden araç kaza yaptı, anne ve çocuğu öldü, sürücü ağır yaralandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde akrabalarının düğününe giden araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada anne ve çocuğu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’nin Nusaybin ilçesinden Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Pirinçli köyündeki akrabalarının düğününe giden 34 SN 0748 plakalı araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Kevser Adıyaman (46), oğlu Azat Adıyaman (17) ve sürücü Nazım Adıyaman, uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Kevser Adıyaman ve oğlu Azat Adıyaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nazım Adıyaman’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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