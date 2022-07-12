Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 73 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 73 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 04 - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 kilo 46,75 gram metamfetamin, 0,66 gram eroin, 5 bin 741 paket kaçak sigara, 219 kilogram tütün, 90 adet puro, 15 adet elektronik sigara, 78 bin makaron ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 34’ü kaçakçılık, 36’ı asayiş, 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 73 şüpheli gözaltına alındı.