Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 67 gözaltı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda; 4,97 gram metamfetamin, 20,14 gram eroin, 6 bin 181 adet sigara, 95 adet puro, 1 kilogram tütün, 74kilogram çay, 19 paket elektronik sigara tütünü,10 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 11 adet elektronik emtia ve 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 42’si kaçakçılık, 17’si asayiş, 4 şüpheli sahtecilik suçundan ve 4 şüpheli terör suçundan toplam 67 şüpheli gözaltına alındı.