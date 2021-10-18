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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 59 kişi ise gözaltına alındı.

Asayiş 18.10.2021, 13:25
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 59 kişi ise gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17,97 gram metamfetamin, 14,87 gram esrar, 1,53 gram eroin, 1 adet ecstasy, 6 bin 870 paket kaçak sigara, 18 adet cep telefonu, 46 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet oyun konsolu, 1 adet parada sahtecilik olayında sahte 50 dolar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 45’i kaçakçılık, 12’i asayiş suçlarından, 1’i terör, 1’i resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 59 şüpheli gözaltına alındı.

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