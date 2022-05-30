banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 49 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 30.05.2022, 13:34
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 49 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 49 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet şarjör, 476 adet mühimmat, 11,35 gram skunk, 4,12 gram esrar, 1,37 gram metamfetamin, 0,62 gram eroin, 10 bin 180 paket kaçak sigara, 470 paket ilaç mamulleri ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 31’i kaçakçılık, 13’ü asayiş, 2’si şüpheli terör ve 3’ü şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
27°
açık