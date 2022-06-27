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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 47 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.06.2022, 09:57
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 47 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 20 - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 18,08 gram metamfetamin, 9 bin 810 paket kaçak sigara, 4 bin 778 adet emtia malzemesi ele geçirildi, 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda 25’i kaçakçılık, 20’si asayiş, 2 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 47 şüpheli gözaltına alındı.

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