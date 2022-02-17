Şırnak’ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde hassas burunlu köpeklerle birlikte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gece baskını düzenledi. Operasyona Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve hassas burunlu 3 narkotik detektör köpeği katıldı. Şüphelilerin ikametlerinde narkotik detektör köpeği "Stark", "Su" ve "Erez’in desteği ile yapılan aramalarda 105 gram eroin ve 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.