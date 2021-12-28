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Şırnak’ta "Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit J. Er Selçuk Şahin" Operasyonu başlatıldı
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-13 (GABAR-KARAGEÇİT-İNCELER) ŞEHİT J.ER SELÇUK ŞAHİN” Operasyonu başlatıldı.
Asayiş 28.12.2021, 14:22
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-13 (GABAR-KARAGEÇİT-İNCELER) ŞEHİT J.ER SELÇUK ŞAHİN” Operasyonu başlatıldı.