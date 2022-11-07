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Şırnak’ta “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 (Şırnak-Cudi Dağı) Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı.
Asayiş 07.11.2022, 11:11
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 (Şırnak-Cudi Dağı) Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı.